История рыцарства. Жюст-Жан Руа (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Предлагаем вашему вниманию книгу талантливого французского писателя Жюста-Жана Руа, посвящeнную одному из самых ярких явлений истории человечества – рыцарству. Содержащая описание его традиций, нравственных идеалов, уставов рыцарских орденов, атрибутов (доспехов, гербов, девизов), включающая правила проведения турниров, дуэлей и т. д., книга рассказывает обо всeм том, из чего состояла жизнь этого привилегированного братства людей военно-землевладельческого сословия в Западной Европе в Средние века.



История рыцарства слушать на видеосервисе Wink.