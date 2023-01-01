История России в рассказах для детей в 5-ти частях. Александра Ишимова (книга, 2020) слушать онлайн

Александра Осиповна Ишимова (1805–1881) – талантливая детская писательница и историк. В 1834 г. Ишимова начинает писать «Историю России в рассказах для детей», пользуясь сочинением Карамзина и некоторыми другими историческими источниками. Книга издавалась частями в 1837–1840 гг. и вызвала восторженные отклики современников, в том числе Пушкина, Плетнева, Грота, Белинского. Произведение Ишимовой по праву считается лучшим изложением отечественной истории для детей. Написанная увлекательно и доступно, эта книга идеальна для первого знакомства детей с прошлым России. Познавательные рассказы о событиях более чем тысячелетней истории – от первых русских князей до Отечественной войны 1812 года – привлекут и самых маленьких слушателей, и школьников, и взрослых. Данная аудиоверсия «ИСТОРИИ РОССИИ» включает все 5 частей произведения. В первой части рассказывается о возникновении древнерусского государства и первых русских князьях, о Владимиро-Суздальском и Новгородском княжествах, о нашествии татар и возвышении Москвы, о победах Александра Невского и Дмитрия Донского. Во второй части рассказывается о великом князе Иване III, о царствовании Ивана Грозного и опричнине, о Борисе Годунове и Василии Шуйском, о самозванцах, междуцарствии и польской интервенции. Повествование заканчивается правлением первых царей из рода Романовых и рождением Петра I. Третья часть посвящена времени правления Петра I – эпохе великих реформ и преобразований, а также периоду после смерти Петра до начала царство...Слушайте книгу.



История России в рассказах для детей в 5-ти частях слушать на видеосервисе Wink.