История России с древнейших времен. Том 19. От царствования императрицы Екатерины I Алексеевны до царствования императрицы Анны Иоанновны. Сергей Соловьев (книга, 2020) слушать онлайн

Знаменитый труд великого русского историка Сергея Михайловича Соловьева является крупнейшим достижением русской исторической науки XIX века. С.М.Соловьев – «первый среди равных» в плеяде блестящих русских историков, в которую входят Н.Карамзин, В.Ключевский, Н.Костомаров, А.Пресняков, Т.Грановс�кий, С.Платонов и многие другие. Девятнадцатый том обширного 29-томного труда посвящен периоду царствования императрицы Екатерины I Алексеевны до царствования императрицы Анны Иоанновны.



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