История Рима. Теодор Моммзен (книга, 1857) слушать онлайн

Сюжет

«История Рима» – одно из наиболее значительных произведений в области исторической науки, посвященных античной истории. Эта книга принесла ее автору – немецкому историку, филологу и юристу Теодору Моммзену – всемирную славу и Нобелевскую премию по литературе. Подробнейшее красочное излож�ение римской истории сочетается с великолепным стилем изложения, яркостью исторических образов и блестящими характеристиками действующих лиц от Ганнибала и Сципиона до Помпея и Юлия Цезаря.



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