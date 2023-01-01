WinkАудиокнигиИстория Рима. Теодор Моммзен
История Рима. Теодор Моммзен (книга, 1857) слушать онлайн
1857, Аудиокнига
История, Нон-фикшн937 мин12+
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Сюжет
«История Рима» – одно из наиболее значительных произведений в области исторической науки, посвященных античной истории. Эта книга принесла ее автору – немецкому историку, филологу и юристу Теодору Моммзену – всемирную славу и Нобелевскую премию по литературе. Подробнейшее красочное излож�ение римской истории сочетается с великолепным стилем изложения, яркостью исторических образов и блестящими характеристиками действующих лиц от Ганнибала и Сципиона до Помпея и Юлия Цезаря.
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