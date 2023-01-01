История Рима (сборник). Теодор Моммзен (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Нобелевская премия по литературе! Римская история до падения республики и начала правления Юлия Цезаря. «История Рима» Теодора Моммзена уже давно стала достоянием науки. Этот энциклопедический труд, переведенный на все основные европейские языки, был впервые опубликован в России еще в 1858 году, в трех объемистых томах. А полвека спустя из печати вышел сокращенный вариант, подготовленный историком Н. Д. Чечулиным. В таком виде эта книга, нисколько не утратившая своих достоинств, стала доступна всем, кого интересует история европейской цивилизации.



История Рима (сборник) слушать на видеосервисе Wink.