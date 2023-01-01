История. Путешествие в древнюю Русь. Александр Лукин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Издательство «АРДИС» представляет уникальную коллекцию аудиоспектаклей для детей. Легко, будто играя, дети погрузятся в яркий и увлекательный мир знаний. А помогут им в этом знаменитые артисты, принявшие участие в записи спектаклей. Двое героев – Маша и Петя, сопровождаемые добрым знакомым – профессором Владимиром Сергеевичем, раз за разом отправляются в захватывающие путешествия через пространство и время. Профессор готов ответить на все вопросы Маши и Пети, а в самых запутанных случаях ребятам всегда поможет знаменитый эрудит Анатолий Вассерман. Серия ИСТОРИЯ знакомит детей с народами, населявшими нашу планету в прошлом, с возникновением и расцветом созданных ими государств, их бытом и культурой, с событиями давно минувших дней. Юные слушатели вместе с нашими героями испытают массу приключений, узнают много нового, не попавшего на страницы школьных учебников, повысят эрудицию и общий культурный уровень. Развивающая аудиоэнциклопедия. История. Путешествие в древнюю Русь Исполняют О. Анофриев, А. Богданова, В. Гаркалин, В. Левашев, И. Литвинов, А. Човжик



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