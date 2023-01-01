История проходимца. Марк Твен (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Считается, что русская литература вышла из гоголевской «Шинели», а настоящая американская литература начиналась с рассказов Марка Твена. Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс (настоящее имя писателя) увлекся литературой не сразу. Он рано бросил школу, работал лоцманом на пароходе, добывал серебро в шахтах Невады, играл на деньги в покер и на бильярде. Однажды судьба привела Сэма в газету, где помимо остроумных репортажей, стали печатать его рассказы и фельетоны, которые подписывались псевдонимом. В поисках интересных тем Марк Твен путешествовал по всему миру и даже заплывал в Крым, где посетил Летний дворец российского императора. После выхода романов о Томе Сойере и Гекльберри Финне, он достиг невероятной популярности и стал ездить по штатам со злободневными лекциями. Билеты на эти лекции продавались по доллару, но народ готов был платить и два, и три, и десять, поскольку писатель, по сути, выступал как первый стендап-комик, безжалостно высмеивал всe и всех, не стесняясь крепких выражений. Его книги переводили на десятки языков, цитаты и афоризмы долетали в самые отдаленные уголки планеты. Многие рассказы были запрещены цензурой, поскольку оскорбляли политические взгляды или религиозные чувства, а свою «Автобиографию» классик завещал напечатать не раньше, чем через 100 лет после своей смерти. В этом сборнике представлены десять рассказов классика, многие из которых не известны широкой публике.



История проходимца слушать на видеосервисе Wink.