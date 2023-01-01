История про инопланетян, или Камнегрыз со станции Клязьма. Эдуард Успенский,Екатерина Муратова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«История про инопланетян» (или «Камнегрыз со станции Клязьма») – это повесть о людях, которые не испытывают страха перед существами, не похожими на них. Пусть они выглядят пугающе, ничего не говорят и едят странные продукты – им тоже нужна любовь и защита. Этому маленькому инопланетянину пове�зло – он попал в семью Кати, которая моментально нашла общий язык с пришельцем. Но не все хотели с ним дружить, ведь гораздо выгоднее найти способ его использовать. Новые остроумные и добрые иллюстрации сделала Екатерина Муратова. Для младшего школьного возраста.



История про инопланетян, или Камнегрыз со станции Клязьма слушать на видеосервисе Wink.