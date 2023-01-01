История про инопланетян, или Камнегрыз со станции Клязьма. Эдуард Успенский,Екатерина Муратова
Wink
Детям
История про инопланетян, или Камнегрыз со станции Клязьма. Эдуард Успенский,Екатерина Муратова

История про инопланетян, или Камнегрыз со станции Клязьма. Эдуард Успенский,Екатерина Муратова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература152 мин6+

Сюжет

«История про инопланетян» (или «Камнегрыз со станции Клязьма») – это повесть о людях, которые не испытывают страха перед существами, не похожими на них. Пусть они выглядят пугающе, ничего не говорят и едят странные продукты – им тоже нужна любовь и защита. Этому маленькому инопланетянину повезло – он попал в семью Кати, которая моментально нашла общий язык с пришельцем. Но не все хотели с ним дружить, ведь гораздо выгоднее найти способ его использовать. Новые остроумные и добрые иллюстрации сделала Екатерина Муратова. Для младшего школьного возраста.

История про инопланетян, или Камнегрыз со станции Клязьма слушать на видеосервисе Wink.

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