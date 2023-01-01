WinkАудиокнигиИстория одного города. Михаил Салтыков-Щедрин
История одного города. Михаил Салтыков-Щедрин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика137 мин12+
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Сюжет
Творчество Салтыкова-Щедрина, сочетая публицистичность и художественность, воссоздало гротескно-сатирический образ мира русской бюрократии. В «Истории одного города», пародируя официальную историографию, создал галерею образов градоправителей. О корени происхождения глуповцев Органчик �Сказание о шести градоначальницах Известие о Двоекурове Голодный город Подтверждение покаяния. Заключение Режиссеры: Л.Николаева, И.Орлов Музыка: И.Орлов, Ю.Прялкин
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