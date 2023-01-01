История одного города. Михаил Салтыков-Щедрин
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История одного города. Михаил Салтыков-Щедрин

История одного города. Михаил Салтыков-Щедрин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Юмор628 мин0+
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Сюжет

Творчество Салтыкова-Щедрина, сочетая публицистичность и художественность, воссоздало гротескно-сатирический образ мира русской бюрократии. В «Истории одного города», пародируя официальную историографию, создал галерею образов градоправителей.

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