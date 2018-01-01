История одного города. Михаил Салтыков-Щедрин (книга, 2020) слушать онлайн

Все крупные явления русской общественной жизни так или иначе получали отголосок в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. Не стал исключением и роман «История одного города». Создавая роман о прошлом, автор, как видно из его письма к А.Н. Пыпину, имеет в виду исключительно настоящее: «Историческая форма рассказа была для меня удобна потому, что позволяла мне свободнее обращаться к известным явлениям жизни…» «Подлинная» летопись города Глупова, которую слагали четыре глуповских архивариуса, предлагает нам «уловить физиономию города и уследить, как в его истории отражались разнообразные перемены, одновременно происходившие в высших сферах». Сатира на самодержавие, российскую действительность и размышления М.Е. Салтыкова-Щедрина о смысле человеческого существования воплотились в романе «История одного города». В романе о городе Глупове, его жителях и градоначальниках. ©



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