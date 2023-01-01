История одного ЧЕЛОВЕКА. Станислав Рублев
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Аудиокниги
История одного ЧЕЛОВЕКА. Станислав Рублев

История одного ЧЕЛОВЕКА. Станислав Рублев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Биографии и мемуары313 мин18+

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О книге

– Стас, на самом деле твой папа тебе не родной. Он твой отчим. А настоящий отец – богатейший человек Кавказа. Так мог бы начаться сериал на Первом или фильм с выдуманным сюжетом. Если бы все это не было реальной историей, рассказанной автором книги. – Такого не может быть! – повторите Вы не раз, переходя от главы к главе, от истории к истории. Однако хотите этого или нет, все события реальны! Эта книга заставит Вас вскочить с дивана и бежать творить свою жизнь! Не верите? Просто начните читать! Книга содержит нецензурную брань. Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань

История одного ЧЕЛОВЕКА слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Биографии и мемуары, Экономика и бизнес
Время
313 мин / 05:13

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