История одного амулета. Сказки о фее. Эдит Несбит (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Псаммеада! Правда красиво? Правда уже интересно? А если Вам скажут, что так звали Фею Песков? Четверо английских ребятишек отыскали еe во время летних каникул. И она повела себя, как настоящая волшебница, в полном согласии с традициями магии Туманного Альбиона. Исполняла любые желания, переноси�ла друзей в любое время, в какую угодно страну. И чего здесь только не было! Кораблекрушения и битвы, индейцы и великан. И конечно же таинственный средневековый замок. Но довольно! Вы сами должны окунуться в мир фантазии Эдит Несбит, всe пережить лично, во всeм поучаствовать. А иначе, какая же это будет сказка? Попутного Вам ветра и счастливого пути!



История одного амулета слушать на видеосервисе Wink.