История очередной попаданки. Дарья Быкова (книга, 2020) слушать онлайн

Если тебя не ценят в родном мире, стоит попробовать в другом! Там, где всe пронизано магией, где принцы и принцессы, таинственный Замок и на каждом шагу чудеса… Но что делать, если и там ничего не изменилось: ты ни разу не избранная, попаданцами в этом мире никого не удивишь, а магии лично тебе не дос�талось ни капли? И всe, что тебе здесь предлагают – прислуживать за гроши. Кажется, случившееся – просто изощрeнная издeвка мироздания. Но нужно всего немного обычного невезения, чтобы оказаться не в том месте и не в то время, вляпаться в смертельно опасную игру и получить шанс измениться и всe изменить.



История очередной попаданки слушать на видеосервисе Wink.