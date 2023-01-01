История о Капельке. Как исполнить свою мечту. Ирина Данилова (книга, 2020) слушать онлайн

Главная героиня детских книг Ирины Даниловой – малышка Капелька, живущая в Стране Дождей с папой Ливнем и мамой Тучкой, живет обычной жизнью, строит планы и мечтает. Девочку волнуют ровно те же вопросы, что и любого маленького ребенка. Книги этой серии – не просто увлекательные истории для малыш�ей, а повод для совместного обсуждения и серьезного разговора. Книга рассказывает о том, как Капелька узнала, что такое мечта, откуда она берeтся, где живeт мечта и что надо с ней делать. Читатели узнают в какой волшебной Стране решила жить Капелька и о важных обещаниях, которые она себе дала.



История о Капельке слушать на видеосервисе Wink.