История о Капельке и о том, как важно оставаться в мире и дружбе с собой и с другими. Ирина Данилова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Главная героиня детских книг Ирины Даниловой – малышка Капелька, живущая в Стране Дождей с папой Ливнем и мамой Тучкой, живет обычной жизнью, строит планы и мечтает. Девочку волнуют ровно те же вопросы, что и любого маленького ребенка. Книги этой серии – не просто увлекательные истории для малышей, а повод для совместного обсуждения и серьезного разговора. Прослушав эту книгу, вы узнаете о том,как Капелька и еe друзья учатся дружить, видеть и восхищаться лучшими качествами друг друга. Побываете на необычном уроке в школе Тетушки Радуги и искупаетесь вместе с друзьями Капельки в ванной счастья. Новый секрет от Ветра поможет слушателям лучше понять себя.



История о Капельке и о том, как важно оставаться в мире и дружбе с собой и с другими слушать на видеосервисе Wink.