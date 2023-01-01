История моей жизни. Эндрю Карнеги (книга, 2020) слушать онлайн

В автобиографической книге «История моей жизни» американского предпринимателя, сталепромышленника, мультимиллионера и филантропа – Эндрю Карнеги, вас ждет рассказ о воплощении в жизнь «американской мечты». Мальчишкой, будущий миллионер, зарабатывал жалких полтора доллара в неделю, но его трудолюбие и целеустремленность, спустя некоторое время, сделали его одним из богатейших людей планеты. Однако, как оказалось, сколотить капитал – далеко не самое сложное. Намного труднее – правильно распорядиться им в дальнейшем. И Карнеги, так же, как и его знаменитые соотечественники-миллиардеры: Джон Рокфеллер и Генри Форд принял решение большую часть своего состояния потратить на благотворительность. Он посвятил свою жизнь тому, чтобы капитал служил общественным интересам, а также развитию образования. Он был ярым сторонником движения за реформы правописания в качестве средства содействия распространению английского языка. Среди его многочисленных благотворительных усилий особо заметно создание публичных библиотек в Соединeнных Штатах и в Великобритании, а также строительство Карнеги-холл в Нью-Йорке, учреждение Корпорации Карнеги и Фонда Карнеги за Международный мир, открытие Института Карнеги в Вашингтоне и Университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге. Также не пропустите ранее вышедшие аудиокниги серии «Путь к успеху»: Джон Рокфеллер «Как я нажил 500 000 000 долларов. Мемуары миллиардера», Генри Форд «Сегодня и завтра. Кодекс миллиардера», Генри Форд «Моя жизнь. Мои достижения».



История моей жизни слушать на видеосервисе Wink.