История любовных похождений одинокой женщины. Ихара Сайкаку (книга, 2020) слушать онлайн

Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу «История любовных похождений одинокой женщины», созданную на студии АРДИС. Это повесть известного японского писателя XVII века Ихара Сайкаку, которого часто называют японским Бокаччо. Наибольшей известностью пользуются повести и новеллы Сайкаку, получившие название косeку-моно – рассказы о любви. …Старуха-отшельница, уединeнно живущая в травяной хижине, рассказывает двум юношам историю своей мирской жизни, полной любовных приключений. Это исповедь женщины, прошедшей в «изменчивом мире» наслаждений все ступени любви за деньги. Героине довелось побывать утончeнной гетерой и наложницей князя, куртизанкой в весeлом квартале и тайной возлюбленной буддийского священника, служанкой в доме горожанина и зазывалой мужчин на улице…



История любовных похождений одинокой женщины слушать на видеосервисе Wink.