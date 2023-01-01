История кривого билда: Перки, кач, ректификат. Сергей Вишневский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

– Суть ректификации заключается в противоточном массо- и теплообмене между паром и жидкостью. Это позволяет разделить двойные или многокомпонентные смеси. И получить… – Взгляд лысого старичка с ником «Профессор Преображенский» над головой упирается прямиком в вас. – Получить чистый спирт. Нет, я не алкого… Ладно! Я алкоголик! Но это не мешает мне быть человеком. Я сказал человеком! Старичок делает парочку шагов назад и гордо произносит: – Если все мои научные работы и звания не могут меня отсюда вытащить – я не сдамся. Я переверну этот мир, я буду пить на брудершафт с самим дьяволом, я выиграю этот чертов турнир, но вы сами придете ко мне и мне в глаза скажете «Гомелев – человек!». Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань.



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