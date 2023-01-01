История Крестовых походов. Жозеф-Франсуа Мишо (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Крестовые походы… Одна из самых ярких кровавых и загадочных страниц истории – истории нечеловеческого мужества и нечеловеческой жестокости, религиозного фанатизма и тонких интриг, жадности и героизма. Судьбы безумного Петра Пустынника, отважного Готфрида Бульонского, смелого Ричарда Львиное Сердце и многих других освободителей Гроба Господня, чьи подвиги воспеты в балладах и возвеличены современниками – и названы преступлениями потомками. Как это было в действительности? Наука до сих пор не дала окончательного ответа на то, что на протяжении нескольких столетий двигало несметными армиями, устремившимися в Палестину ради «освобождения Гроба Господня». Искренняя вера? Религиозный фанатизм? Жажда наживы? Мечты о военной славе? Эта книга, написанная очень живо и образно, похожа на приключенческий роман, но, тем не менее, является серьезным научным исследованием, посвященным одной из самых героических эпох в истории европейской цивилизации. Жозеф-Франсуа Мишо сумел с подлинным мастерством художника представить широкую панораму религиозных войн XI-XIII веков и сделал это настолько объемно и впечатляюще, что и сегодня, в обстановке нового тура религиозно-этнических катаклизмов, его книга не утратила актуальности.



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