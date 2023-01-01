История китайской медицины. Лю Сюань (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга, которую вы держите в руках, дает представление об основных особенностях и практиках традиционной китайской медицины. Здесь вы найдете сведения о важнейших древних трактатах, известных врачах, прочтете о том, как развивается китайская медицина в современном мире. Для широкого круга читателей.



История китайской медицины слушать на видеосервисе Wink.