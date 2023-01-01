WinkАудиокнигиИстория китайской медицины. Лю Сюань
История китайской медицины. Лю Сюань (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
История, Медицина, здоровье, красота141 мин12+
Сюжет
Книга, которую вы держите в руках, дает представление об основных особенностях и практиках традиционной китайской медицины. Здесь вы найдете сведения о важнейших древних трактатах, известных врачах, прочтете о том, как развивается китайская медицина в современном мире. Для широкого круга читателей.
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