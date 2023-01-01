История государства Российского. Том 6. Государствование Иоанна III Василиевича. Николай Карамзин (книга, 2020) слушать онлайн
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Карамзин Николай Михайлович (1766–1826), российский историк, писатель, почетный член Петербургской Академии (1818). Создатель «Истории государства Российского» (т. 1-12, 1816-29), одного из значительнейших трудов в Российской историографии. Основоположник русского сентиментализма («Письма русского путешественника», «Бедная Лиза» и др.). Редактор «Московского журнала» и «Вестника Европы». С 1803 до самой смерти Карамзин занимался «по высочайшему повелению» «Историей государства Российского». Главная идея «Истории» Карамзина – судьба России и ее величие заключены в развитии самодержавия. При сильной власти Россия процветала, при слабой – приходила в упадок. Вашему вниманию представлен 6 том «Истории государства Российского». * Глава I. Государь, Державный Великий Князь Иоанн III Василиевич. г. 1462–1472 * Глава II. Продолжение Государствования Иоаннова. г. 1472–1477 * Глава III. Продолжение Государствования Иоаннова. г. 1475–481 * Глава IV. Продолжение Государствования Иоаннова. г. 1480–90 * Глава V. Продолжение Государствования Иоаннова. г 1491–496 * Глава VI. Продолжение Государствования Иоаннова. г 1495–503 * Глава VII. Продолжение Государствования Иоаннова. г 1503–505
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