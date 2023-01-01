История государства Российского. Том 5. От Великого князя Дмитрия Иоанновича до Иоана III. Николай Карамзин (книга, 2020) слушать онлайн
Сюжет
Карамзин Николай Михайлович (1766–1826), российский историк, писатель, почетный член Петербургской Академии (1818). Создатель «Истории государства Российского» (т. 1-12, 1816-29), одного из значительнейших трудов в Российской историографии. Основоположник русского сентиментализма («Письма русского путешественника», «Бедная Лиза» и др.). Редактор «Московского журнала» и «Вестника Европы». С 1803 до самой смерти Карамзин занимался «по высочайшему повелению» «Историей государства Российского». Главная идея «Истории» Карамзина – судьба России и ее величие заключены в развитии самодержавия. При сильной власти Россия процветала, при слабой – приходила в упадок. Вашему вниманию представлен 5 том «Истории государства Российского». * Глава I. Великий Князь Димитрий Иоаннович, Прозванием Донской. г. 1363-1389. * Глава II. Великий Князь Василий Димитриевич. г. 1389-1425. * Глава III. Великий Князь Василий Василиевич Темный. г. 1425-1462. * Глава IV. Состояние России от нашествия татар до Иоанна III.
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