История государства Российского Том 5. Николай Карамзин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«История государства Российского» – это 12 томов историческо-литературного многолетнего труда Николая Карамзина, озвученных актером театра и кино Михаилом Богдасаровым. Новый том охватывает период с 1363 до 1462 года. Вы узнаете, когда была проведена первая смертная казнь в Москве, чем было обус�ловлено строительство Каменного Кремля, какими были последствия нашествия Литвы и начала Крымской Орды. Автор также проводит сравнение России с другими державами и рассказывает о последствиях ига. Устройте себе уникальное путешествие во времени и прикоснитесь к истокам нашего государства!



История государства Российского Том 5 слушать на видеосервисе Wink.