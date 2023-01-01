История государства Российского Том 5. Николай Карамзин
Wink
Аудиокниги
История государства Российского Том 5. Николай Карамзин

История государства Российского Том 5. Николай Карамзин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Учебная и научная литература660 мин0+

Сюжет

«История государства Российского» – это 12 томов историческо-литературного многолетнего труда Николая Карамзина, озвученных актером театра и кино Михаилом Богдасаровым. Новый том охватывает период с 1363 до 1462 года. Вы узнаете, когда была проведена первая смертная казнь в Москве, чем было обусловлено строительство Каменного Кремля, какими были последствия нашествия Литвы и начала Крымской Орды. Автор также проводит сравнение России с другими державами и рассказывает о последствиях ига. Устройте себе уникальное путешествие во времени и прикоснитесь к истокам нашего государства!

История государства Российского Том 5 слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг