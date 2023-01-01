История государства Российского. Том 4. От Великого князя Ярослава II до Великого князя Дмитрия Константиновича. Николай Карамзин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Карамзин Николай Михайлович (1766-1826), российский историк, писатель, почетный член Петербургской Академии (1818). Создатель «Истории государства Российского» (т. 1-12, 1816-29), одного из значительнейших трудов в Российской историографии. Основоположник русского сентиментализма («Письма русского путешественника», «Бедная Лиза» и др.). Редактор «Московского журнала» и «Вестника Европы». С 1803 до самой смерти Карамзин занимался «по высочайшему повелению» «Историей государства Российского». Главная идея «Истории» Карамзина – судьба России и ее величие заключены в развитии самодержавия. При сильной власти Россия процветала, при слабой – приходила в упадок. Вашему вниманию представлен 4 том «Истории государства Российского» * Глава I. Великий Князь Ярослав II Всеволодович. г. 1238-1247 * Глава II. Великие Князья Святослав Всеволодович, Андрей Ярославич и Александр Невский (один после другого). г. 247-1263 * Глава III. Великий Князь Ярослав Ярославич. г. 1263-1272 * Глава IV. Великий Князь Василий Ярославич. г. 1272-1276. * Глава V. Великий Князь Димитрий Александрович. г. 1276-1294. * Глава VI. Великий Князь Андрей Александрович. г. 1294-1304. * Глава VII. Великий Князь Михаил Ярославич. г. 1304-1319 * Глава VIII. Великие Князья Георгий Даниилович, Димитрий и Александр Михайловичи (один после другого). г. 1319-1328 * Глава IX. Великий Князь Иоанн Даниилович, прозванием Калита. г. 1328-1340 * Глава Х. Великий Князь Симеон Иоаннович, прозванный Гордый. г. 1340-1353 * Глава XI. Ве...Слушайте книгу.



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