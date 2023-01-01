История государства Российского. Том 4. От Великого князя Ярослава II до Великого князя Дмитрия Константиновича. Николай Карамзин
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История государства Российского. Том 4. От Великого князя Ярослава II до Великого князя Дмитрия Константиновича. Николай Карамзин

История государства Российского. Том 4. От Великого князя Ярослава II до Великого князя Дмитрия Константиновича. Николай Карамзин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература, Русская литература433 мин12+
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Сюжет

Карамзин Николай Михайлович (1766-1826), российский историк, писатель, почетный член Петербургской Академии (1818). Создатель «Истории государства Российского» (т. 1-12, 1816-29), одного из значительнейших трудов в Российской историографии. Основоположник русского сентиментализма («Письма русского путешественника», «Бедная Лиза» и др.). Редактор «Московского журнала» и «Вестника Европы». С 1803 до самой смерти Карамзин занимался «по высочайшему повелению» «Историей государства Российского». Главная идея «Истории» Карамзина – судьба России и ее величие заключены в развитии самодержавия. При сильной власти Россия процветала, при слабой – приходила в упадок. Вашему вниманию представлен 4 том «Истории государства Российского» * Глава I. Великий Князь Ярослав II Всеволодович. г. 1238-1247 * Глава II. Великие Князья Святослав Всеволодович, Андрей Ярославич и Александр Невский (один после другого). г. 247-1263 * Глава III. Великий Князь Ярослав Ярославич. г. 1263-1272 * Глава IV. Великий Князь Василий Ярославич. г. 1272-1276. * Глава V. Великий Князь Димитрий Александрович. г. 1276-1294. * Глава VI. Великий Князь Андрей Александрович. г. 1294-1304. * Глава VII. Великий Князь Михаил Ярославич. г. 1304-1319 * Глава VIII. Великие Князья Георгий Даниилович, Димитрий и Александр Михайловичи (один после другого). г. 1319-1328 * Глава IX. Великий Князь Иоанн Даниилович, прозванием Калита. г. 1328-1340 * Глава Х. Великий Князь Симеон Иоаннович, прозванный Гордый. г. 1340-1353 * Глава XI. Ве...Слушайте книгу.

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