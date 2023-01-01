История государства Российского. Том 3. От Великого князя Андрея до Великого князя Георгия Всеволодовича. Николай Карамзин (книга, 2020) слушать онлайн
Сюжет
Карамзин Николай Михайлович (1766–1826), российский историк, писатель, почетный член Петербургской Академии (1818). Создатель «Истории государства Российского» (т. 1-12, 1816-29), одного из значительнейших трудов в Российской историографии. Основоположник русского сентиментализма («Письма русского путешественника», «Бедная Лиза» и др.). Редактор «Московского журнала» и «Вестника Европы». С 1803 до самой смерти Карамзин занимался «по высочайшему повелению» «Историей государства Российского». Главная идея «Истории» Карамзина – судьба России и ее величие заключены в развитии самодержавия. При сильной власти Россия процветала, при слабой – приходила в упадок. Вашему вниманию представлен 3 том «Истории государства Российского» * Глава I. Великий князь Андрей. Г. 1169-1174 * Глава II. Великий князь Михаил II [Георгиевич]. Г. 1174-1176 * Глава III. Великий князь Всеволод III Георгиевич. Г. 1176-1212 * Глава IV. Георгий, князь Владимирский. Константин Ростовский. Г. 1212-1216 * Глава V. Константин, Великий князь Владимирский и Суздальский. Г. 1216-1219 * Глава VI. Великий князь Георгий II Всеволодович. Г. 1219-1224 * Глава VII. Состояние России с XI до ХIII века * Глава VIII. Великий князь Георгий Всеволодович. Г. 1224-1238
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