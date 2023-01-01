История государства Российского. Том 2. От Великого князя Святополка до Великого князя Мстислава Изяславовича. Николай Карамзин (книга, 2020) слушать онлайн
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Карамзин Николай Михайлович (1766–1826), российский историк, писатель, почетный член Петербургской Академии (1818). Создатель Истории государства Российского (т. 1-12, 1816-29), одного из значительных трудов в Российской историографии. Основоположник русского сентиментализма («Письма русского путешественника», «Бедная Лиза» и др.). Редактор «Московского журнала» и «Вестника Европы». С 1803 до самой смерти Карамзин занимался «по высочайшему повелению» «Историей государства Российского». Главная идея «Истории» Карамзина, – судьба России и ее величие заключены в развитии самодержавия. При сильной власти Россия процветала, при слабой – приходила в упадок. Вашему вниманию представлен 2 том «Истории государства Российского». Содержание Тома: * Глава I. Великий князь Святополк. г. 1015-1019. * Глава II. Великий князь Ярослав или Георгий. г. 1019-1054. * Глава III. Правда русская, или законы Ярославовы. * Глава IV. Великий князь Изяслав, названный в крещении Димитрием. г. 1054-1077. * Глава V. Великий князь Всеволод. г. 1078-1093. * Глава VI. Великий князь Святополк-Михаил. г. 1093-1112. * Глава VII. Владимир Мономах, названный в крещении Василием. г. 1113-1125. * Глава VIII. Великий князь Мстислав. г. 1125-1132. * Глава IX. Великий князь Ярополк. г. 1132-1139. * Глава Х. Великий князь Всеволод Ольгович. г. 1139-1146. * Глава XI. Великий князь Игорь Ольгович. * Глава ХII. Великий князь Изяслав Мстиславич. г. 1146-1154. * Глава ХIII. Великий князь Ростислав-Михаил Мстиславич. г. 1154-...Слушайте книгу.
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