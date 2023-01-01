История государства Российского. Том 2. От Великого князя Святополка до Великого князя Мстислава Изяславовича. Николай Карамзин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826), российский историк, писатель, почетный член Петербургской Академии (1818). Создатель Истории государства Российского (т. 1-12, 1816-29), одного из значительных трудов в Российской историографии. Основоположник русского сентиментализма («Письма русского путешественника», «Бедная Лиза» и др.). Редактор «Московского журнала» и «Вестника Европы». С 1803 до самой смерти Карамзин занимался «по высочайшему повелению» «Историей государства Российского». Главная идея «Истории» Карамзина, – судьба России и ее величие заключены в развитии самодержавия. При сильной власти Россия процветала, при слабой – приходила в упадок. Вашему вниманию представлен 2 том «Истории государства Российского». Содержание Тома: * Глава I. Великий князь Святополк. г. 1015-1019. * Глава II. Великий князь Ярослав или Георгий. г. 1019-1054. * Глава III. Правда русская, или законы Ярославовы. * Глава IV. Великий князь Изяслав, названный в крещении Димитрием. г. 1054-1077. * Глава V. Великий князь Всеволод. г. 1078-1093. * Глава VI. Великий князь Святополк-Михаил. г. 1093-1112. * Глава VII. Владимир Мономах, названный в крещении Василием. г. 1113-1125. * Глава VIII. Великий князь Мстислав. г. 1125-1132. * Глава IX. Великий князь Ярополк. г. 1132-1139. * Глава Х. Великий князь Всеволод Ольгович. г. 1139-1146. * Глава XI. Великий князь Игорь Ольгович. * Глава ХII. Великий князь Изяслав Мстиславич. г. 1146-1154. * Глава ХIII. Великий князь Ростислав-Михаил Мстиславич. г. 1154-...Слушайте книгу.



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