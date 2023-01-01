История государства Российского. Том 12. От Василия Шуйского до Междуцарствия. 1606-1612 гг.. Николай Карамзин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826), российский историк, писатель, почетный член Петербургской Академии (1818). Создатель «Истории государства Российского» (т. 1-12, 1816-29), одного из значительнейших трудов в Российской историографии. Основоположник русского сентиментализма («Письма русского путешественника», «Бедная Лиза» и др.). Редактор «Московского журнала» и «Вестника Европы». С 1803 до самой смерти Карамзин занимался «по высочайшему повелению» «Историей государства Российского». Главная идея «Истории» Карамзина – судьба России и ее величие заключены в развитии самодержавия. При сильной власти Россия процветала, при слабой – приходила в упадок. Вашему вниманию представлен 12 том «Истории государства Российского». * Глава I. Царствование Василия Иоанновича Шуйского. 1606-1608 гг. * Глава II. Продолжение Василиева царствования. 1607-1609 гг. * Глава III. Продолжение Василиева царствования. 1608-1610 гг. * Глава IV. Низвержение Василия и междуцарствие. 1610-1611 гг. * Глава V. Междуцарствие. 1611-1612 гг.



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