История государства Российского. Том 11. От Бориса Годунова до Лжедмитрия. 1598-1606 гг.. Николай Карамзин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826), российский историк, писатель, почетный член Петербургской Академии (1818). Создатель «Истории государства Российского» (т. 1-12, 1816-29), одного из значительнейших трудов в Российской историографии. Основоположник русского сентиментализма («Письма русского путешественника», «Бедная Лиза» и др.). Редактор «Московского журнала» и «Вестника Европы». С 1803 до самой смерти Карамзин занимался «по высочайшему повелению» «Историей государства Российского». Главная идея «Истории» Карамзина – судьба России и ее величие заключены в развитии самодержавия. При сильной власти Россия процветала, при слабой – приходила в упадок. Глава I. Царствование Бориса Годунова.1598-1604 гг. Глава II. Продолжение царствования Борисова.1600-1605 гг. Глава III. Царствование Феодора Борисовича Годунова. 1605 г. Глава IV. Царствование Лжедимитрия.1605-1606 гг.



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