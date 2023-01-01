История государства Российского. Том 1. От древних славян до великого князя Владимира. Николай Карамзин (книга, 2020) слушать онлайн
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Карамзин Николай Михайлович (1766–1826), российский историк, писатель, почетный член Петербургской Академии (1818). Создатель «Истории государства Российского» (т. 1-12, 1816-29), одного из значительнейших трудов в Российской историографии. Основоположник русского сентиментализма («Письма русского путешественника», «Бедная Лиза» и др.). Редактор «Московского журнала» и «Вестника Европы». С 1803 до самой смерти Карамзин занимался «по высочайшему повелению» «Историей государства Российского». Главная идея «Истории» Карамзина – судьба России и ее величие заключены в развитии самодержавия. При сильной власти Россия процветала, при слабой – приходила в упадок. Вашему вниманию представлен 1 том «Истории государства Российского». Предисловие. * Глава I. О народах, издревле обитавших в России. О славянах вообще. * Глава II. О славянах и других народах, составивших государство Российское. * Глава III. О физическом и нравственном характере славян древних. * Глава IV. Рюрик, Синеус и Трувор. 862-879 гг. * Глава V. Олег Правитель. 879-912 гг. * Глава VI. Князь Игорь. 912-945 гг. * Глава VII. Князь Святослав. 945-972 гг. * Глава VIII. Великий Князь Ярополк. 972-980 гг. * Глава IX. Великий Князь Владимир, названный в крещении Василием. 980-1014 гг. * Глава Х. О Состоянии Древней России.
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