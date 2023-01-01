История государства Российского. Том 1. От древних славян до великого князя Владимира. Николай Карамзин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826), российский историк, писатель, почетный член Петербургской Академии (1818). Создатель «Истории государства Российского» (т. 1-12, 1816-29), одного из значительнейших трудов в Российской историографии. Основоположник русского сентиментализма («Письма русского путешественника», «Бедная Лиза» и др.). Редактор «Московского журнала» и «Вестника Европы». С 1803 до самой смерти Карамзин занимался «по высочайшему повелению» «Историей государства Российского». Главная идея «Истории» Карамзина – судьба России и ее величие заключены в развитии самодержавия. При сильной власти Россия процветала, при слабой – приходила в упадок. Вашему вниманию представлен 1 том «Истории государства Российского». Предисловие. * Глава I. О народах, издревле обитавших в России. О славянах вообще. * Глава II. О славянах и других народах, составивших государство Российское. * Глава III. О физическом и нравственном характере славян древних. * Глава IV. Рюрик, Синеус и Трувор. 862-879 гг. * Глава V. Олег Правитель. 879-912 гг. * Глава VI. Князь Игорь. 912-945 гг. * Глава VII. Князь Святослав. 945-972 гг. * Глава VIII. Великий Князь Ярополк. 972-980 гг. * Глава IX. Великий Князь Владимир, названный в крещении Василием. 980-1014 гг. * Глава Х. О Состоянии Древней России.



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