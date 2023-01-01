История государства Российского. От начала XVI до начала XVII в. Том седьмой. Николай Карамзин (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Самое грандиозное учение о русской истории, исторический бестселлер своего времени увлекательно повествует о периоде правления Василия Иоанновича, Ивана Грозного, Фёдора Иоанновича и Смутном времени! Николай Михайлович Карамзин (1766–1826) – поэт, писатель, издатель «Московского журнала» и «Вестника Европы», последний историограф России, автор «Бедной Лизы» и «Истории государства Российского» в 12-ти томах. Перед вами оригинальное, богато проиллюстрированное издание VII–XII томов «Истории государства Российского» Николая Михайловича Карамзина, охватывающее период от начала XVI до начала XVII в. В книге повествуется о правлении Василия Иоанновича, Ивана Грозного, Федора Иоанновича и последовавшим за этим Смутном времени. Николай Михайлович трудился над созданием исторического бестселлера своего времени более 20 лет, но не успел его закончить. Текст рукописи XII тома обрывается на главе «Междуцарствие (1611–1612)», хотя автор намеревался довести изложение до начала правления дома Романовых. Карамзину удалось создать высокохудожественную историческую книгу, предназначенную широкому кругу читателей. Издание публикуется с сокращениями.



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