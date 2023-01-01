WinkАудиокнигиИстория двух городов (сокращенный пересказ). Чарльз Диккенс
История двух городов (сокращенный пересказ). Чарльз Диккенс (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика163 мин12+
Сюжет
Захватывающая история о французском аристократе в изгнании, Чарльзе Дарнее, и блестящем английском адвокате с сомнительной репутацией, Сиднее Картоне. Судьбы этих мужчин связала любовь к Люси Манетт. На улицах Парижа разворачивается трагическая история любви, финалом которой является гильотина. Роман в сокращении.
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