История Древнего Рима в избранных биографиях. Генрих Штолль (книга, 2020) слушать онлайн

Знаменитая книга немецкого ученого, исследователя античности Генриха Вильгельма ШТОЛЛЯ (1819–1890) «История Древнего Рима в биографиях» увидела свет в 1877 году и сразу же завоевала необычайную популярность у широкого круга читателей. Императоры и полководцы, диктаторы и консулы, понтифики и трибуны, цензоры и преторы, ораторы и философы… Враги и союзники, коварные замыслы и хитрые козни, междоусобные войны и государственные реформы… Предлагаем вашему вниманию избранные биографии римских политических и военных деятелей: Мария, Суллы, Сертория, Лукулла, Помпея, Цезаря, Октавиана Августа, Цицерона.



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