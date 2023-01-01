История Бессмертного. Книга 7. Колыбель. Андрей Ефремов
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История Бессмертного. Книга 7. Колыбель. Андрей Ефремов

История Бессмертного. Книга 7. Колыбель. Андрей Ефремов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика758 мин16+

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О книге

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу современного популярного российского писателя фантаста, работающего в жанре ЛитРПГ Андрея Ефремова «История Бессмертного-7. Колыбель» – седьмую в серии "История бессмертного. Книга прочитана популярным режиссером, артистом и актером дубляжа Сергеем Горбуновым. Стражи Земли вышли из тени и нанесли удар по империи, находящейся во власти загадочной иномирной сущности. Цели и мотивы демона туманны и непонятны, но одно известно точно – он собирает огромную армию мертвецов, чтобы уничтожить своих врагов. Справятся ли Стражи Земли с новой, возможно, ещe большей опасностью, чем Старшие? Найдeт ли Кирилл загадочную колыбель Творца и как закончится История Бессмертного, читайте в заключительной, седьмой книге серии. Слушаем, лайкаем, активно комментируем!)

История Бессмертного слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Фантастика
Время
758 мин / 12:38

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