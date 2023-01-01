История Бессмертного. Книга 5. Конец эпохи. Часть вторая. Андрей Ефремов (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу современного популярного российского писателя фантаста, работающего в жанре ЛитРПГ Андрея Ефремова «История Бессмертного-5. Конец эпохи. Часть вторая» – пятую в серии «История бессмертного». Книга прочитана популярным режиссером, артистом и актером дубляжа Сергеем Горбуновым. Игра выходит на финальную стадию. План таинственного Властелина, который своими действиями вверг мир Альфа в пучину бесконечной войны за жизнь, раскрыт. Игроки, наконец, выяснили, что им надо сделать, чтобы победить. Но враг силeн, а времени очень мало. Представители Старших добились своего. Захватив власть в своих фракциях, они объявили войну всем свободным народам мира Лаэди. Хватит ли сил горстке людей, чтобы переломить ход событий, и закончится ли на этом История Бессмертного, вы узнаете, прочитав пятую книгу цикла. Слушаем, лайкаем, активно комментируем!)



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