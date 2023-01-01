История Бессмертного. Книга 3. Свобода или смерть. Андрей Ефремов
Wink
Аудиокниги
История Бессмертного. Книга 3. Свобода или смерть. Андрей Ефремов

История Бессмертного. Книга 3. Свобода или смерть. Андрей Ефремов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика849 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу современного популярного российского писателя фантаста, работающего в жанре ЛитРПГ Андрея Ефремова «Свобода или смерть» – третью в серии «История бессмертного». Книга прочитана популярным режиссером, артистом и актером дубляжа Сергеем Горбуновым. Мир Альфа не терпит обыденности. Сегодня ты глава клана, имеющий хорошее оружие и экипировку, а завтра бесправный раб у которого единственное оружие – это ум и полученные навыки. Судьба подкидывает Бессмертному Кирику новое испытание. Сможет ли он преодолеть все трудности и вернуться к своему клану? На этот вопрос сможет дать ответ лишь время. Читайте третью книгу цикла История Бессмертного. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©

История Бессмертного слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Фантастика
Время
849 мин / 14:09

Рейтинг