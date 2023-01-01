История Бессмертного. Книга 3. Свобода или смерть. Андрей Ефремов (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу современного популярного российского писателя фантаста, работающего в жанре ЛитРПГ Андрея Ефремова «Свобода или смерть» – третью в серии «История бессмертного». Книга прочитана популярным режиссером, артистом и актером дубляжа Сергеем Горбуновым. Мир Альфа не терпит обыденности. Сегодня ты глава клана, имеющий хорошее оружие и экипировку, а завтра бесправный раб у которого единственное оружие – это ум и полученные навыки. Судьба подкидывает Бессмертному Кирику новое испытание. Сможет ли он преодолеть все трудности и вернуться к своему клану? На этот вопрос сможет дать ответ лишь время. Читайте третью книгу цикла История Бессмертного. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



История Бессмертного слушать на видеосервисе Wink.