История Бессмертного 8. Ключевой мир. Андрей Ефремов
Wink
Аудиокниги
История Бессмертного 8. Ключевой мир. Андрей Ефремов

История Бессмертного 8. Ключевой мир. Андрей Ефремов (книга, 2022) слушать онлайн

2022, Аудиокнига
Фэнтези779 мин16+

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу современного популярного российского писателя фантаста, работающего в жанре ЛитРПГ Андрея Ефремова «История Бессмертного-8. Ключевой мир» – восьмую в серии «История бессмертного». Книга прочитана популярным режиссером, артистом и актером дубляжа Сергеем Горбуновым. Клан не бросил своего лидера и отправился вместе с ним в неизвестность. Кирилл не обещал друзьям, что путь будет лёгким, но даже он не ожидал, что с первых секунд новой жизни он окажется в центре водоворота событий вселенского масштаба. Загадочный Властелин не оставил своих планов по уничтожению всего живого и, в то время как высшие сущности ведут непрекращающуюся борьбу с изначальным и очень могущественным врагом, распространяет по Вселенной проклятье, постепенно ослабляющее защитников. Хватит ли Стражам сил выстоять? И какие тайны скрывают Творцы? Следуй за Кириллом и ты узнаешь ответы на эти и многие другие вопросы. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )

История Бессмертного 8 слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Жанры
Фэнтези

Рейтинг