История Бессмертного 8. Ключевой мир. Андрей Ефремов (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу современного популярного российского писателя фантаста, работающего в жанре ЛитРПГ Андрея Ефремова «История Бессмертного-8. Ключевой мир» – восьмую в серии «История бессмертного». Книга прочитана популярным режиссером, артистом и актером дубляжа Сергеем Горбуновым. Клан не бросил своего лидера и отправился вместе с ним в неизвестность. Кирилл не обещал друзьям, что путь будет лёгким, но даже он не ожидал, что с первых секунд новой жизни он окажется в центре водоворота событий вселенского масштаба. Загадочный Властелин не оставил своих планов по уничтожению всего живого и, в то время как высшие сущности ведут непрекращающуюся борьбу с изначальным и очень могущественным врагом, распространяет по Вселенной проклятье, постепенно ослабляющее защитников. Хватит ли Стражам сил выстоять? И какие тайны скрывают Творцы? Следуй за Кириллом и ты узнаешь ответы на эти и многие другие вопросы. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



История Бессмертного 8 слушать на видеосервисе Wink.