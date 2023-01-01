Истории Уолл-стрит. Эдвин Лефевр (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Это единственная книга об Уолл-стрит, которая попадает прямо в яблочко», – писали в The New York Sun. «Истории Уолл-стрит» – это сборник из 8 рассказов, в которых автор ярко и достоверно передает атмосферу биржи на рубеже XIX-XX века. Лефевр был успешным финансовым журналистом и тесно взаимодействовал �с публикой Уолл-стрит, поэтому сюжеты его историй основаны на реальных событиях. При этом прототипами действующих лиц являются известные финансисты того времени уровня Баффетта и Сороса. Впервые опубликованная в 1901 году, книга пережила множество переизданий и заслуженно является классикой биржевой литературы.



Истории Уолл-стрит слушать на видеосервисе Wink.