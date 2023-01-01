Истории оборотней. Андрей Белянин,Галина Черная (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Рядовые будни сотрудников Базы всегда наполнены чем-то из ряда вон выходящим. Судите сами… Какие личные счеты связывали писателя Гофмана и Крысиного короля? Может ли говорящий кот с двумя университетскими образованиями креститься в православном храме? Какая тайна скрыта в комнате, где властвует Абсолютное Добро? Кто на самом деле виноват в том, что Наполеон проиграл Ватерлоо? Нужны ли дьяволу души безобидных хоббитов и так ли уж они безобидны? Перед вами тринадцать историй о непростой службе бывшей студентки Алины Сафиной, командора из пробирки Алекса Орлова и их верного толстого спутника кота Профессора (он же Стальной Коготь, он же агент 013, он же Очень Мудрый Зверек и т.д. и т.п.). И пока в мире еще бродит недобитое Зло, для знаменитой команды оборотней всегда найдется работа… Текст воспроизводится без сокращений.



Истории оборотней слушать на видеосервисе Wink.