Истории московских улиц. Выпуск 2. Петр Сытин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга давно стала библиографической редкостью, несмотря на несколько переизданий. Ее уникальность не только в том, что здесь рассказывается, как возникали московские улицы, как менялся их облик, как отмирали или уничтожались некоторые из них и появлялись новые, как возникали и менялись их названия, но и в личности автора. Известный краевед, историк и знаток Москвы Петр Васильевич Сытин, сумел собрать и систематизировать информацию об истории буквально каждого переулка этого огромного города. Во 2-м выпуске рассказывается об улицах, площадях и набережных внутри Садового кольца.



Истории московских улиц слушать на видеосервисе Wink.