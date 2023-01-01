WinkАудиокнигиИстории московских улиц. Выпуск 2. Петр Сытин
Истории московских улиц. Выпуск 2. Петр Сытин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература578 мин12+
Сюжет
Эта книга давно стала библиографической редкостью, несмотря на несколько переизданий. Ее уникальность не только в том, что здесь рассказывается, как возникали московские улицы, как менялся их облик, как отмирали или уничтожались некоторые из них и появлялись новые, как возникали и менялись их названия, но и в личности автора. Известный краевед, историк и знаток Москвы Петр Васильевич Сытин, сумел собрать и систематизировать информацию об истории буквально каждого переулка этого огромного города. Во 2-м выпуске рассказывается об улицах, площадях и набережных внутри Садового кольца.
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