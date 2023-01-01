WinkАудиокнигиИсторическое похвальное слово Екатерине II. Николай Карамзин
Историческое похвальное слово Екатерине II. Николай Карамзин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Русская литература184 мин12+
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Сюжет
«…Дерзаю говорить о Екатерине – и величие предмета изумляет меня. Едва произнес Ее имя, и мне кажется, что все бесчисленные народы царств Российских готовы внимать словам моим: ибо все обожали Великую. И те, которые, скрываясь во мраке отдаления – под тению снежного Кавказа или за вечными льдами пустынной Сибири, – никогда не зрели образа Бессмертной, и те чувствовали спасительное действие Ее правления…»
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