Историческое похвальное слово Екатерине II. Николай Карамзин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«…Дерзаю говорить о Екатерине – и величие предмета изумляет меня. Едва произнес Ее имя, и мне кажется, что все бесчисленные народы царств Российских готовы внимать словам моим: ибо все обожали Великую. И те, которые, скрываясь во мраке отдаления – под тению снежного Кавказа или за вечными льдами пустынной Сибири, – никогда не зрели образа Бессмертной, и те чувствовали спасительное действие Ее правления…»



Историческое похвальное слово Екатерине II слушать на видеосервисе Wink.