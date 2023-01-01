WinkАудиокнигиИсторические портреты. С. Шубинский
Исторические портреты. С. Шубинский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Учебная и научная литература375 мин12+
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Сюжет
Книга Шубинского «Исторические портреты» знакомит с жизнью и исторической деятельностью замечательных людей: графа Разумовского, Головина, Демидова, Долгорукова-Крымского, Еропкина, принца Нассау Зигена, Измайлова.
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