Исторические портреты и этюды. Василий Ключевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В красочных этюдах о жизни и деятельности прославленных людей России – Ивана Грозного, Сергия Радонежского, Петра Великого и других – отражены не только исторические факты, но и глубокие психологические портреты этих выдающихся личностей. Кто же выходит победителем в вечной схватке истори�и – сила характера и убеждений или историческая неизбежность? Книга великого русского историка посвящена, прежде всего, этому вопросу. В издание включены также знаменитые афоризмы В.О. Ключевского.



Исторические портреты и этюды слушать на видеосервисе Wink.