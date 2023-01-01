WinkАудиокнигиИсторические портреты и этюды. Василий Ключевский
Исторические портреты и этюды. Василий Ключевский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Учебная и научная литература613 мин12+
Сюжет
В красочных этюдах о жизни и деятельности прославленных людей России – Ивана Грозного, Сергия Радонежского, Петра Великого и других – отражены не только исторические факты, но и глубокие психологические портреты этих выдающихся личностей. Кто же выходит победителем в вечной схватке истори�и – сила характера и убеждений или историческая неизбежность? Книга великого русского историка посвящена, прежде всего, этому вопросу. В издание включены также знаменитые афоризмы В.О. Ключевского.
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