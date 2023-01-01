WinkАудиокнигиИсторические очерки и рассказы. С. Шубинский
Исторические очерки и рассказы. С. Шубинский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература309 мин12+
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Сюжет
Сергей Николаевич Шубинский – историк-популяризатор. Изучая старинные книги, рукописи, документы, он на их основе создавал очерки и рассказы, излагая в Доступной форме «дела давно минувших дней», отдавая предпочтение веку XVIII, изобилующему, по его словам, «разными трагическими, комическими и �анекдотическими эпизодами».
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