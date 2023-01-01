Исторические миниатюры. Август Стриндберг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия АРДИС представляет «Исторические миниатюры» классика шведской литературы, крупнейшего писателя и драматурга Августа Стриндберга, творчество которого оказавшего огромное влияние на всю европейскую культуру начала XX века. Предлагаемая аудиокнига – стилизованные исторические хроники и живые бытовые зарисовки о древнегреческом философе Сократе и древнеримских поэтах Горации и Вергилии, о бегстве в Египет Святого семейства, о Христе и Понтии Пилате, о кровожадных правителях Римской империи Калигуле, Клавдии и Нероне и о последнем императоре-язычнике Юлиане Отступнике, о коварном вожде гуннов Аттиле, о Египетском рабстве и спасении младенца Моисея, о великом учителе Церкви папе римском Григории I, о завоевании Испании арабами и приходе ислама в Европу, о последних днях первого тысячелетия новой эры, когда император Оттон III, папа Сильвестр II и весь Рим готовились к концу света и Страшному суду.



Исторические миниатюры слушать на видеосервисе Wink.