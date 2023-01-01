WinkАудиокнигиИсторические корни волшебной сказки. Владимир Пропп
Исторические корни волшебной сказки. Владимир Пропп (книга, 2022) слушать онлайн
2022, Аудиокнига
Русская литература, Нон-фикшн1126 мин16+
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Сюжет
Исторические корни волшебной сказки» – фундаментальный труд В.Я.Проппа, переведенный на множество языков (от английского до японского), неоднократно переиздававшийся. В. Я. Пропп исследует волшебную сказку на материале русского и зарубежного фольклора. Вы узнаете, какие прототипы у всех ска�зочных героев: от Иванушки-дурачка и Василисы Прекрасной до Бабы-яги, лешего и Кощея Бессмертного. Как действия героев связаны с древними обрядами и верованиями? Какие тайны и исторические параллели скрываются в структуре любимых нами с детства сказок (от русских народных до братьев Гримм)
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