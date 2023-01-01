Источник красивых решений. Как жить, чтобы было хорошо сейчас, потом и всегда. Анвар Бакиров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как формировать правильные привычки? Как превратить работу в приятную игру? Как управлять подсознанием с помощью самогипноза? Как строить крепкие отношения дома и на работе? Как медитация избавляет от проблем и дарит ощущение свободы? Если вы когда-либо задавались этими или похожими вопросами и думали: «Если бы я знал это сразу, жизнь стала бы совсем другой!», то книга бизнес-тренера и консультанта по НЛП и гипнозу Анвара Бакирова – то, что вам нужно. Она не только сама по себе окажется источником красивых решений, но и подскажет, как пробудить подобный источник в своей голове. Если жизнь сломалась или готова вот-вот дать трещину, нужно ее чинить. Автор книг по практической психологии научит вас, как это сделать. Его книга о счастливой жизни содержит множество небольших глав. В конце каждой из них для лучшего усвоения информации даются краткие выводы.



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