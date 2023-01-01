Истины в моем сердце. Личная история. Камала Харрис (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Камала Харрис, первая женщина на посту вицепрезидента США и одна из самых влиятельных женщин современного мира, просто и вдохновляюще рассказывает о своей необыкновенной жизни и карьере. Всего за 10 лет Камала из рядового прокурора взлетела на олимп власти. На этом пути она никогда не боялась ломать стереотипы и не отступала перед трудностями. Харрис помогла тысячам семей сохранить жилье после экономического кризиса. Она решительно боролась за юридические реформы для снижение преступности и против злоупотреблений корпораций и банков. Камала впервые делится глубоко личным. Воспоминаниями о детстве в неполной семье в бедном и опасном районе. О ранних уроках неравенства. О том, как ей в возрасте около пятидесяти, было непросто решиться на отношения с разведенным мужчиной и начать строить новую семью с ним и его двумя детьми. О своих мечтах, о своей любви к справедливости и о своей удивительной жизни она пишет в этой книге, ставшей бест селлером New York Times, Sunday Times и Spiegel.



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