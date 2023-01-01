Истинный князь. Дмитрий Витальевич Шелег (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Дмитрий Шелег – набирающий популярность молодой писатель, автор произведений в жанре фэнтези. Представляем в аудиоформате шестую книгу его цикла «Живой лёд». Действие происходит в жестоком мире, где старые роды, обладающие магическими способностями, пользуются властью и влиянием, а лишённые дара магии «нормалы» никому не нужны. Печальная судьба ждала и героя книги, которого обрёк на смерть князь-отец, уверенный в том, что его сын Иван – «магическая пустышка». Но мальчик спасся и был воспитан старым, медленно умирающим магом, главой рода Морозовых. После воскрешения герой уже не будет прежним, он пройдёт суровые испытания и научится противостоять кровожадным демонам… И вот Иван унаследовал княжеский титул. Но несовершеннолетний глава знатного рода – вожделенная цель для амбициозных аристократов империи. Один неверный шаг – и возможны провокации, конфликты. Однако герой не так прост, и его юный возраст не станет помехой для того, чтобы воздать всем врагам по заслугам и доказать, что он – истинный князь. Издательство «1С-Паблишинг» приносит свои извинения за смену исполнителя по независящим от нас обстоятельствам.



Истинный князь слушать на видеосервисе Wink.