Истина в спине. Как избавиться от боли без уколов и операций. Владимир Демченко (книга, 2023) слушать онлайн

Избавьтесь от боли в спине грамотно вместе с доктором Демченко! В приложенных дополнительных материалах к аудиокниге имеются QR-коды к видео автора. Владимир Демченко – врач невролог-вертебролог, специалист по спортивной медицине и реабилитации, мануальный терапевт хоккейного клуба ЦСКА, квалифицированный практик современных международных методик лечения болей в мышцах и суставах. Ему доверяют 1,27 млн подписчиков на Youtube и десятки тысяч пациентов, которые уже избавились от проблем со спиной. Неважно, поставлен ли вам диагноз: если вы страдаете от боли в спине – эта книга для вас. До 70% процентов болей в спине лечатся неправильно или неэффективно. Проблема – в диагностике заболеваний. Боль – это не всегда про грыжи или неполадки с позвоночником, и чаще всего от нее можно избавиться самостоятельно, без костоправов, уколов и операций. На страницах книги вы найдете: • вопросы для самодиагностики, которые расскажут о вашей спине больше, чем МРТ; • советы по выбору специалиста и стратегии лечения; • комплексы простых физических упражнений с видеоинструкциями; а также другие инструменты эффективного лечения. Эта книга содержит дополнительные материалы в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после её покупки.



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